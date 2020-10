Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 525.

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 525.

Bonus Track Nº 165. LP "Let it be"

Título de la canción: "It Was So Blue"

Autoría: Paul McCartney

Fecha de grabación: 26 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.