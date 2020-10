Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 339.

Revista Beatles. Programa Nº 339. Listado de canciones:

1 – Street Fighting Man - The Rolling Stones

2 – Honky Tonk Women – The Rolling Stones

3 – Things We Said Today – The Beatles

4 – Roll Over Beethoven – The Beatles

5 – Gris y amarillo – Pappo's Blues

6 – Panzer – Hellion

7 – Asesinos de metal – Hellion

8 – Canción de la libertad – Humar

9 – Pibe rico en la ciudad – Humar

10 – Detrás del cristal – Rodolfo Haerle

11 – Días de abril – Rodolfo Haerle

12 – Habrá tango en el 2000 – Isa

13 – Aún hay esperanza – Isa

14 – Que te puede hacer mal - Identi-Kit

15 – Chica nocturna – Identi-Kit

16 – Tirando piedras – Identi-Kit

17 – Quiero parar de caer – Identi-Kit

18 – Obediencia debida – Instrucción Cívica

19 – De cama en cama - Instrucción Cívica

20 – Seguro que va a caer - Instrucción Cívica

21 – No quiero un harem - Instrucción Cívica

22 – Boogie with Stu – Led Zeppelin