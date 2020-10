Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 523.

Bonus Track Nº 163. LP "Let it be"

Título de la canción: "I'm Going To Knock Him Down Dead"

Autoría: John Lennon.

Fecha de grabación: 8 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

En tempo de vals y un aire al "I Me Mine" de George Harrison esta breve pieza de John Lennon grabada durante las "Get Back Sessions" en enero de 1969.