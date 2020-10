Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 338.

En Revista Beatles comenzamos a desandar el camino de Pappo's Blues Volumen 1, el primer disco solista de Pappo. Seguimos con los Mothers of Invention de Frank Zappa y presentamos la tercera parte de "Homenajes, plagios e inspiraciones en el rock", con Beatles, John Lennon, Beach Boys y especial énfasis en Led Zeppelin, los Nik del rock.

Revista Beatles. Programa Nº 338. Listado de canciones:

1 – Holiday in Berlín – Full Blown - The Mothers of Invention

2 – Aybe Sea - The Mothers of Invention

3 – Algo ha cambiado – Pappo's Blues

4 – El viejo – Pappo's Blues

5 – Can't Buy Me Love – The Beatles

6 – Come Together – The Beatles

7 – You can't catch me – Chuck Berry

8 – Sweet Little Sixteen – Chuck Berry

9 – Surfin' U.S.A. - The Beach Boys

10 – Black Dog Blues – The Beatles

11 – Crippled Inside – John Lennon

12 – Stairway to heaven - Led Zeppelin

13 – Taurus – Spirit

14 – Dazed and Confused – Jack Holmes

15 – Dazed and Confused - Led Zeppelin

16 – Babe, I'm Gonna Leave You – Anne Bredon

17 – Babe, I'm Gonna Leave You - Led Zeppelin

18 – Long Gone Geck – Procol Harum

19 – Black Dog - Led Zeppelin

20 – Encuentro con el diablo – Seru Giran

21 – Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd