Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 520.

Gran hallazgo en las "Get Back Sessions". Los Beatles versionando este gran tema de los Canned Heat, símbolo del Festival de Woodstock.

Bonus Track Nº 160. LP "Let it be"

Título de la canción: "Going Up the Country"

Autoría: Adaptación de Alan Wilson.

Fecha de grabación: 22 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.