Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 519.

Una mas de Buddy Holly en las "Get Back Sessions".

Bonus Track Nº 159. LP "Let it be"

Título de la canción: "Crying, Waiting, Hoping"

Autoría: Buddy Holly

Fecha de grabación: 29 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

Tema póstumo de uno de los máximos ídolos de Los Beatles. Buddy Holly y que fue publicado en su versión original como Lado B del simple "Peggy Sue Got Married" el 20 de julio de 1959. Holly ya había fallecido en un accidente de aviación en 3 de febrero de ese mismo año.

Además de hacerla en las "Get Back Sessions". Los Beatles la hicieron en la BBC y en la audición con el sello Decca, el 1º de enero de 1962. Una prueba mas de su admiración por este gran músico.