Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 518.

Clásico de Perry Como en las "Get Back Sessions".

Bonus Track Nº 158. LP "Let it be"

Título de la canción: "Catch a falling star”

Autoría: Paul Vance - Lee Pockriss

Fecha de grabación: 10 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

El mismo día que George abandonara temporalmente Los Beatles, se graba este pequeño fragmento de "Catch a falling star" (no sabemos si antes o después de ese incidente), canción que popularizaría Perry Como (1912 - 2001) acompañado por los Ray Charles Singers en 1957 siendo su último número 1.

Como ganó un Premio Grammy por mejor interpretación vocal masculina por esa canción y la misma aparece en varias películas o series, entre las que se destacan "Lost" y "Jamás besada" con Drew Barrymore.