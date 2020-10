Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 517.

Bonus Track Nº 157. LP "Let it be"

Título de la canción: "Blossom Dearie They Call Me”

Autoría: John Lennon

Fecha de grabación: 21 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

La línea de apertura cantada por John Lennon dice: "Desperté esta mañana, pies en la mierda, mis ojos estaban ardiendo, he perdido mi teta ..."

Blossom Dearie fue una verdadera cantante de jazz desde la década de 1950 en adelante, y de hecho muy buena. Nació el 28 de abril de 1924 y falleció el 7 de febrero de 2009. Encuadrada en el Be Bop, Dearie se caracterizaba por una distinguida voz aniñada.

Esta pieza fue grabada el 21 de enero de 1969 durante las sesiones Get Back / Let It Be. Canción original de John Lennon o improvisación.