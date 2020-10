Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 516.

Bonus Track Nº 156. LP "Let it be"

Título de la canción: "Baby, Let’s Play House”

Autoría: Arthur Gunter

Fecha de grabación: 27 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres.

Cuarto disco de Elvis Presley con Sun Records, aparecido en abril de 1955. Fue el primer simple de Elvis en aparecer en las listas nacionales llegando al puesto Número 5. Lo grabó con su clásica e histórica primera formación esto es, Scotty Moore en guitarra eléctrica solista y Bill Black en bajo, además del propio Elvis en la guitarra acústica.

Los Beatles la versionaron durante las “Get Back Sessions” el día 27 de enero de 1969. “Baby, Let’s Play House” fue una vaga influencia para la composición de John “Run For Your Life” (canción que John posteriormente odió) para el sexto álbum Beatle “Rubber Soul” aparecido en diciembre de 1965.