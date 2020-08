Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 331.

Programa de monstruos sagrados en Revista Beatles. Presentamos la segunda parte de "Get Yer Ya-Ya's Out!" el mejor disco en vivo de los Rolling Stones. Seguimos con "Meddle" de Pink Floyd y las grandes versiones de Los Beatles en el Star Club de Hamburgo. Y en el suplemento especial, Queen y sus grandes clásicos de los '70.

Revista Beatles. Programa Nº 331. Listado de canciones:

1 – Midnight Rambler – The Rolling Stones

2 – Little Queenie – The Rolling Stones

3 – Estrella – Luis Alberto Spinetta

4 – La búsqueda de la estrella – Luis Alberto Spinetta

5 – I'm Talking About You – The Beatles

6 – Shimmy Shake – The Beatles

7 – I'm Talking About You – Chuck Berry

8 – I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate – The Olympics

9 – San Tropez – Pink Floyd

10 – Seamus – Pink Floyd

11 – We Are The Champions – Queen

12 – Bohemian Rhapsody – Queen

13 – Fat Bottomed Girls . Queen

14 – Bycicle Race – Queen

15 – You're My Best Friend – Queen

16 – Good Old Fashioned Lover Boy – Queen

17 – Lazing on a sunday afternoon – Queen

18 – Love of my life – vQueen

19 – Somebody to love – Queen

20 – Don't Stop Me Now . Queen

21 – Another One Bites The Dust – Queen

22 – Save Me – Queen

23 – Need Your Loving Tonight - Queen

24 – We Are The Champions – Liza Minnelli