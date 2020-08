Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 330.

Revista Beatles. Programa Nº 330. Listado de canciones:

1 – Jodrell Blues – Peter B's Looners

2 – Another Kinda Love – John Mayall and the Bluesbreakers

3 – Burnt Foot – Peter Green

4 – Heavy Heart – Peter Green

5 – Beast of Burden – Peter Green

6 – Everybody's Trying To Be My Baby – The Beatles

7 – Matchbox – The Beatles

8 - Everybody's Trying To Be My Baby – Carl Perkins

9 – Matchbox – Carl Perkins

10 – Cafetín de Buenos Aires – Edmundo Rivero – Polémica en el bar

11 – Shoot of Thrill – AC DC – Caiga Quien Caiga

12 – Good Show – Charly García – Idem – Tato Bores

13 – Tato de América – Charly García – Idem Tato Bores

14 – Cortina Presentación Badía y Cía

15 – Cortina Presentación Imagen de Radio – Patricia Sosa y Rubén Rada

16 – Campeones de la vida – Alejandro Lerner – Campeones

17 – Navegar – Javier Calamaro – Vulnerables

18 – Malo – Bebe – Mujeres asesinas

19 – Para vivir un gran amor – Cacho Castaña – Un mundo de veinte asientos

20 – Honrar la vida – Marilina Ross - Atreverse

21 – Cite Tango – Gotan Project – Los Simuladores

22 – Zona de Riesgo – Lito Vitale -

23 – Extraños en la noche – Sandro – Los Machos

24 – Tema Presentación Grande Pá!.

25 – As Time Goes By – Carly Simon – Siglo XX Cambalache

26 – María María – Miss Bolivia – La Leona

27 – Llamen a Moe – Gustavo Ceratti y Los Tres Chiflados – Todo x 2 Pesos