Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 329.

Un nuevo mega programa en Revista Beatles!. Con el mejor disco en vivo de los Rolling Stones: "Get Yer Ya-Ya's Out" grabado durante la gira 1969. Y un "Tema libre" inolvidable: La primera parte de Música de Televisión y las bandas sonoras de los programas que marcaron nuestra vida.

Revista Beatles. Programa Nº 329. Listado de canciones:

1 – Jumpin' Jack Flash - The Rolling Stones

2 – Carol - The Rolling Stones

3 – Symphaty for the devil - The Rolling Stones

4 – Tema de Pedro - Luis Alberto Spinetta

5 – Dame dame pan - Luis Alberto Spinetta

6 – Hallelujah! I Love Her So – The Beatles

7 – Red Sails in the Sunset – The Beatles

8 - Hallelujah! I Love Her So – Ray Charles

9 - Red Sails in the Sunset – The Platters

10 – Symphaty for the devil – Peter Capusotto y sus videos

11 – El estigma del Dr. Vaporeso – Presentación Cha Cha Cha

12 – No somos cocodrilos – Sacha Distel - No toca botón

13 – Attention Mesdames et Messieurs – Michel Fugan – No toca botón

14 – Taxi mío – Carlos Paiva – Rolando Rivas Taxista

15 – Yo te quiero, nos queremos – Juan Marcelo - Rolando Rivas Taxista

16 – Si mi taxi hablara – Carlos Paiva - Rolando Rivas Taxista

17 – Juntitos, juntitos – Los Cinco Latinos – La Familia Falcón

18 – No hay nada mas lindo que la familia unida – Horacio Malvicino y Orquesta – Los Campanelli

19 – The Lonely Goatherd – Julie Andrews – La noticia rebelde

20 – Tema de Mesa de Noticias – Mike Ribas – Mesa de Noticias

21 – Música original de Todo x 2 Pesos – Noise – Todo x 2 Pesos

22 – Love Came To Me – Dion and the Belmonts - Duro de Domar

23 – El Boliche de Edgard – Duro de Domar

24 – Gasolero – Vicentico - Gasoleros

25 – Volver a empezar – Alejandro Lerner – RR DT

26 – Funky Mama – Danny Gatton – Caiga Quien Caiga (CQC)

27 – Bailando en la Sociedad Rural – Alfredo Casero – Cha Cha Cha