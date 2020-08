Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 328.

Revista Beatles. Programa Nº 328. Listado de canciones:

1 – Would You Go All The Way - Frank Zappa

2 – The Clap - Frank Zappa

3 – Rudy Wants To Buy Yez A Drink - Frank Zappa

4 – Sharleena - Frank Zappa

5 – Ask me Why – The Beatles

6 – Be Bop A Lula – The Beatles

7 - Be Bop A Lula - Gene Vincent

8 – La calle es su lugar (Ana) – GIT

9 – Siempre fuiste mi amor – GIT

10 – Es por amor – GIT

11 – Aire de todos – GIT

12 – Golpes – GIT

13 – Para Pau – GIT

14 – No te portes mal – GIT

15 – Drift Away – John Henry Kurtz

16 – Toda la noche hasta que salga el sol – Orions

17 – Blowin' in the wind – Bob Dylan

18 – Hombres de hierro – León Gieco

19 – Nuestra casa siempre huele a rosas - Pomada

20 – Todo a pulmón - Alejandro Lerner

21 - Canción para mi muerte – Charly García

22 – Purple Rain – Prince