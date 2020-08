Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 327.

Revista Beatles. Programa Nº 327. Listado de canciones:

1 – The Nancy and Mary Music - Frank Zappa

2 – Tell Me You Love Me - Frank Zappa

3 – Fearless – Pink Floyd

4 – Castillo de piedra – Luis Aslberto Spinetta

5 – Ni cuenta te das - Luis Aslberto Spinetta

6 – Little Quennie – The Beatles

7 - Little Quennie – Chuck Berry

8 – Falling in love again (Can't help it) – The Beatles

9 - Falling in love again (Can't help it) – Marlene Dietrich