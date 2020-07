Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 325.

Revista Beatles. Programa Nº 325. Listado de canciones:

1 – Transilvania Boogie - Frank Zappa

2 – Road Ladies - Frank Zappa

3 – Twenty Small Cigars - Frank Zappa

4 – Chunga's Revenge - Frank Zappa

5 – Apocalipsis – Vox Dei (En vivo Teatro Opera, 1986)

6 – Nothin' Shakin' (But the leaves on the trees) – The Beatles

7 – To Know Her Is To Love Her – The Beatles

8 - Nothin' Shakin' (But the leaves on the trees) – Eddie Fontaine

9 - To Know Him Is To Love Him – The Teddy Bears

10 – Op Eh Op – El Tigre

11 – Mrs. Vandebilt – Wings

12 – Hey Baby – Bruce Channel

13 – Love Me Do – The Beatles

14 – Bad Penny Blues – Humphrey Lyttelton and his Band

15 – Lady Madonna – The Beatles

16 – Do Unto Others – Pee Way Crayton

17 – Revolution – The Beatles

18 – Oh Happy Days – Edwin Hawkins Singers

19 – He's So Fine - The Chiffons

20 – My Sweet Lord – George Harrison

21 – Watch Your Step – Bobby Parker

22 – I Feel Fine – The Beatles

23 – Moby Dick – Led Zeppelin

24 – Waterloo – Abba

25 – Build Me Up Buttercup - The Foundations