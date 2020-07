Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 324.

Revista Beatles. Programa Nº 324. Listado de canciones:

1 – Mommy, What's a Funkadelic? - Funkadelic

2 – I'll Bet You – Funkadelic

3 – I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing – Funkadelic

4 – What is Soul - Funkadelic

5 – Kansas City / Hey Hey Hey – The Beatles

6 – Reminiscing – The Beatles

7 - Reminiscing – Buddy Holly

8 – What a wonderful world - Louis Armstrong

9 – When the saints go marchin' in - Louis Armstrong

10 – Jeepers Creepers - Louis Armstrong

11 – Hello Dolly - Louis Armstrong

12 – Cabaret - Louis Armstrong

13 – Mack the knife - Louis Armstrong

14 – St. Louis Blues - Louis Armstrong

15 – Kiss of fire – Louis Armstrong

16 – When We Are Dancin' - Louis Armstrong

17 – La vie en rose - Louis Armstrong

18 – Moon River - Louis Armstrong

19 – Moon River – Audrey Hepburn

20- Muskrat Ramble - Louis Armstrong

21- Take it easy baby - Eddie Pequenino

22 - Rata paseandera - Eddie Pequenino