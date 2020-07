Revista Beatles. Programa Nº 323. Listado de canciones:

1 – I Call Me Baby Pussycat – Parliament

2 – Put Love In Your Life - Parliament

3 – Moonshine Heather – Parliament

4 – Funky Woman – Parliament

5 – Apocalipsis – Vox Dei

6 - Apocalipsis – Ensamble Musical Buenos Aires

7 – A taste of honey – The Beatles

8 – Bésame mucho – The Beatles

9 – A day in the life – Orquesta y Coros – Arreglo: Sam Haug

10 – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – Paul McCartney y U2

11 – With a little help from my friends – Ringo Starr y Paul McCartney

12 – I Saw Her Standing There – George Harrison, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Bobv Dylan y otros

13 – Hey Bulldog – Dave Grohl y Jeff Lynne

14 – Get Back - Paul McCartney y Tina Turner

15 – While My Guitar Gently Weeps – Eric Clapton, Paul McCartney, Billy Preston, Ringo Starr, Dhani Harrison y otros.

16 – All You Need Is Love - Paul McCartney, Elton John, Rod Stewart, Mark Knopfler y otros.

17 – Let it be - Paul McCartney, Billy Joel y otros

18 – Hey Jude -Paul McCartney, Elton John, Mark Knopfler, Eric Clapton y otros.

19 – Golden Slumbers / Carry That Weight / The End - Paul McCartney, Elton John, Mark Knopfler, Eric Clapton y otros.