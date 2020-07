Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 322

Programa Nº 322. Listado de canciones:

1 – This Time Tomorrow - The Kinks

2 – A Long Way From Home - The Kinks

3 – Rats - The Kinks

4 – Got To Be Free - The Kinks

5 - Cristo – Muerte y Resurrección – Vox Dei

6 – Twist and Shout – The Beatles

7 – Mr. Moonlight – The Beatles

8 – One Vision – Queen (Desde los 40 segundos)

9 – Flash – Queen

10 – Made in Heaven – Queen

11 – Heaven for everyone – Queen

12 – You Don't Fool Me – Queen

13 – MyLife Has Been Saved - Queen

14 – Under Pressure – Queen

15 – I want it all – Queen

16 – A kind of magic – Queen

17 – I want you break free – Queen

18 – Radio Ga Ga - Queen

19 – Play the game – Queen

20 – Crazy Little Thing Called Love – Queen