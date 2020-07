Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 321.

Programa Nº 321. Listado de canciones:

1 – One Of These Days – Pink Floyd

2 – A Pillow Of Winds – Pink Floyd

3 – Cristo – Nacimiento – Vox Dei

4 – Cristo – Nacimiento / Cristo – Muerte y Resurrección - Ensamble Musical Buenos Aires

5 – Lend me your comb – The Beatles

6 – Your Feet's Too Big – The Beatles

7 – Lend me your comb – Carl Perkins

8 – Your Feet's Too Big – Fats Waller

9 – Desnudita es mejor (Que calor) – Divina Gloria

10 – Soy divina - Divina Gloria

11 – Bailando en tu mirada - Divina Gloria

12 – El daño te lo hiciste vos - Divina Gloria

13 – Ubalé – Gabriela

14 – Bailar, soñar, bailar – Gabriela

15 – Todo en vos, corazón – Gabriela

16 - Canción del pinar – Silvina Garré

17 – En los brazos de mi padre - Silvina Garré

18 – Los locos y los niños - Silvina Garré

19 - Quien quiera oir que oiga - Silvina Garré

20 – Voy a dejar esta casa papá – Gabriela

Emitido el sábado 13 de junio de 2020.16.00 horas.