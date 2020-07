Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 320.

Programa Nº 320. Listado de canciones:

1 – Are You Ready – Pacific Gas & Electric

2 – Staggolee - Pacific Gas & Electric

3 – Father Come On Home - Pacific Gas & Electric

4 – Libros Sapienciales – Vox Dei

5 - Libros Sapienciales - Ensamble Musical Buenos Aires

6 – Hippy Hippy Shake – The Beatles

7 – Sweet Little Sixteen – The Beatles

8 – 40 Choclos – Ernesto Acher

9 – Hello Strauss - Ernesto Acher

10 – Let It Beeth - Ernesto Acher

11 – Pequeña música hebrea - Ernesto Acher

12 – Peer Gynt Panther - Ernesto Acher

13 – Sweet Georgia Brown – La Banda Elástica

14 – Homenaje al Trío de Benny Goodman – La Banda Elástica

A - Rose room (Williams)

B - If I had you (Campbell)

C - Avalon (Rose)

15 – Pequeño Gerswin Ilustrado – La Banda Elástica

Gershwin - Arreglos: E. Acher)

A - Rhapsody in blue.

B - The man I love.

C - Liza.

D - Summertime.

E - Lady be good.

F - Bess you is my woman.

G - I got rhythm

16 – A pura ushuta - La Banda Elástica

17 – Luna tucumana - La Banda Elástica

18 – Juana Azurduy - La Banda Elástica

19 – Struttin with some barbecue - La Banda Elástica

20 – Un perro vago vago llamado Dixie - La Banda Elástica

21 – Proud Mary - La Banda Elástica

22 – Happy Verdi – Ernesto Acher