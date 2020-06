Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 317.

Alguna vez tenía que ser. Después de casi tres años, 132 bonus tracks de "Let it be" y 16 canciones oficialmente editadas, llegan a su fin (por ahora) las Get Back Sessions de Los Beatles. Y, como tenía que ser, con una zapada.

Además de la segunda parte con la Ginger Baker's Air Force prepará tu garganta, porque en "Tema libre" llegan "Canciones de cancha". Un recorrido histórico por los temas mas populares que llegaron a las tribunas.