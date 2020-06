Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 316.

A Revista Beatles llega la polenta de la Ginger Baker's Air Force. Mostramos a Paul McCartney cantando "Lady Jane" en las "Get Back Sessions" y desterramos la pelea Beatles vs. Stones.

Revista Beatles. Programa Nº 316. Listado de canciones:

1 – Don't Care – Ginger Baker's Air Force

2 – Man of constant sorrow - Ginger Baker's Air Force

3 – Doin't It - Ginger Baker's Air Force

4 – Speak to me – The Beatles

5 – Lady Jane – The Beatles

6 – Lady Jane – The Rolling Stones

7 – La noche juntos – Factor RH

8 – De tanto en tanto – Factor RH

9 – Una llaga en el corazón – Factoría

10 – Perfume el hit – José Luis Fernandez

11 – Mira hacia el futuro – José Luis Fernandez

12 – En la cama – Frappé

13 – En el cabaret - Frappé

14 – Bailando en un rincón - Frappé