Rafaela.com

"Get Back Sessions": Canciones oficialmente editadas. Capítulo 25: "Strawberry Fields Forever"

Bonus Track Nº 156. LP "Let it be"

Título de la canción: "Strawberry Fields Forever"

Autoría: Lennon-McCartney.

Fecha de grabación: 27 de Enero de 1969. Estudios Apple.

Una nueva entrega de las "Get Back Sessions" y en este caso con una joya Beatle: "Strawberry Fields Forever" pero cantada por Paul quien toca el piano.

"Strawberry..." integraba como Doble Cara A el simple Nº 14 de Los Beatles junto a "Penny Lane". El mismo se había publicado el 17 de febrero de 1967 y formaba parte del proyecto "Sgt. Pepper's" aunque ninguna de las dos canciones formó parte del álbum. Increiblemente, no llegó al primer puesto en Gran Bretaña.