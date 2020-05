Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 313.

Revista Beatles. Programa Nº 313. Listado de canciones:

1 – Magick Brother – Gong

2 – Glad to sad to say – Gong

3 – Five and Twenty Schoolgirls – Gong

4 – Génesis – Vox Dei

5 – Introducción – Ensamble Musical Buenos Aires

6 – Génesis - Ensamble Musical Buenos Aires

7 – Zero is just another number – The Beatles

8 – I Should Like to Live Up A Tree – The Beatles

9 – Cuando mañana - Dúo Fantasía

10 - Carta a los que pueden cantar” - Dúo Fantasía

11 – Corrientes esquina tango - Dúo Fantasía

12 – La loca locura de un cine - Dúo Fantasía

13 – El show de los des-tapados - Dúo Fantasía