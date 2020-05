Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 312.

Revista Beatles. Programa Nº 312. Listado de canciones:

1 – Ruckzuck – Kraftwerk

2 Von Himmel Hoch -Kraftwerk

3 - “The Inner Light” - The Beatles (Get Back Sessions)

4 – Little Yellow Pills - The Beatles (Get Back Sessions)

5 - Little Yellow Pills – Jackie Lomax

6 – Symphony for the devil / Sympathy for the devil - Blood, Sweat & Tears

7 – Don Quijote de barba y gabán - Alma y Vida

8 – Del gemido de un gorrión - Alma y Vida

9 – La gran sociedad - Alma y Vida

10 – Pintaré de poemas la ciudad - Alma y Vida

11 – Hoy te queremos cantar - Alma y Vida

12 – Mujer, gracias por tu llanto - Alma y Vida

13 – Salven a Sebastián - Alma y Vida

14 – Cadenet - Alma y Vida