Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 310.

Revista Beatles. Programa Nº 310. Listado de canciones:

1 - Libertango - Astor Piazzolla.

2 - Anochecer de un día agitado - Sandro y los de Fuego.

3 - Muchachos - Sandro y los de Fuego.

4 - Esta tarde vi llover - Armando Manzanero

5 - Lo mismo que usted - Palito Ortega

6 - Porque te vas - Jeanette

7 - Eva María - Fórmula V

8 - Paroles, Paroles - Dalida y Alain Delon

9 - Le Jardin Imaginaire - Christine Corda

10 - Il ballo del matone - Rita Pavone

11 - -Por ejemplo - Nicola Di Bari

12 - A usted - Joan Manuel Serrat

13 - Hoy puede ser un gran día - Joan Manuel Serrat

14 - Cantares - Joan Manuel Serrat

15 - La plaga - Los Teen Tops

16 - Presumida - Los Teen Tops

17 - Drive my car - MonaLisa Twins

18 - Day Tripper - MonaLisa Twins

19 - YMCA - Village People

20 - Elas por elas - The Fevers

21 - Living in hope - The Rutles

22 - Get Up and Go - The Rutles

23 - Serenata para la tierra de uno - María Elena Walsh

24 - En el país del no me acuerdo - María Elena Walsh

25 - El reino del revés - María Elena Walsh

26 - Te recuerdo Amanda - Victor Jara

27 - Como la cigarra - Mercedes Sosa

28 - Camilo y Ernesto - Roque Narvaja

29 - El relojito - Gloria Ríos

30 - La chica alborotada - Los Locos del Ritmo

31 - Rocket 88 - Jackie Brenston and his Delta Cats

32 - País Tropical - Wilson Simonal

33 - El pueblo unido - Quilapayún

Emitido el sábado 7 de marzo de 2020.16.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann.