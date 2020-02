Rafaela.com

OBSERVATORIO DE LA VULNERABILIDAD

Este proyecto implicaría trabajar en una herramienta de gestión dirigida a la recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente a la pobreza, el hambre, la desnutrición y también malnutrición en el territorio santafesino.



El objetivo es dar respuestas concretas a las problemáticas que nos afectan, proporcionando datos que resulten estadísticos para una correcta elaboración de políticas en materia social, de salud y educación, así como lograr redireccionar los recursos logísticos y humanos necesarios, según lo requiera el nivel de gravedad presente en cada localidad santafesina.



Esta herramienta del “Observatorio de la Vulnerabilidad” debe cumplirse de forma total y suficiente, no pudiendo quedar desactualizado en sus datos específicos para abordar dichas problemáticas de modo serio, comprometido y eficaz.



Hoy a nivel país más de la mitad de nuestros niños están en situación de pobreza, nuestra provincia no escapa a esta realidad, por este motivo no podemos descuidar la profundidad y profesionalidad del caso. En virtud de ello, apostamos a soluciones superadoras para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos, apoyando de manera directa a la familia.