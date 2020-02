Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 515.

Otra rareza Beatle en el fondo de las “Get Back Sessions”: "I Should Like To Live Up A Three".

Bonus Track Nº 155. LP "Let it be"

Título de la canción: "I Should Like To Live Up A Three"

Fecha de grabación: Enero 1969.

La referencia más temprana a este tema se puede encontrar está en "All Together Now" de Harry Castleman y Walter J. Podrazik. Publicado en 1975.

La página 263 en el capítulo "Bootlegs" bajo el título “Principios de marzo de 1969 Studio Out-takes” dice:

"Reunidos en el estudio después de las sesiones de Let It Be, el grupo grabó varias pistas, ninguna de las cuales fue lanzada. Tres canciones que aparecieron en Abbey Road (“Maxwell's Silver Hammer”, “Polythene Pam” y “Octopus's Garden” ) en realidad se terminaron en estas sesiones, aunque estas versiones fueron finalmente rechazadas ".

"El grupo grabó nuevas tomas de tres canciones originalmente hechas en 1967/1968. Fue esta versión de “What's The News Mary Jane” de John que casi salió como un single en diciembre de 1969. Paul intentó nuevamente en “Jubilee”, al igual que George con "Not Guilty". La canción final ha acumulado una gran reputación, una hazaña para una canción que casi nadie ha escuchado. Para completar el cuarteto, Ringo cantó el extraño título "I Should Like To Live Up A Three" (“Me gustaría vivir arriba un árbol”).

En el libro "The Beatles On Record" de JP Russell publicado en 1982 en el capítulo “The Unreleased Tracks”, la canción aparece en la lista (sin detalles).

En el libro "¿Quieres saber un secreto: entender las grabaciones no autorizadas de los Beatles" de LRE King, publicado en 1988, aparece en el capítulo "El mañana nunca se sabe" (que se refiere a los títulos que aún podrían aparecer). Dice: "Mar 69; se afirma que esto es en realidad 'Octopus's Garden', que podría ser así".