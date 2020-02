Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 514.

Un nuevo hallazgo en el interminable tesoro de las “Get Back Sessions” de Los Beatles: “Zero Is Just Another Number”.

Bonus Track Nº 154. LP "Let it be"

Título de la canción: "Zero Is Just Another Number"

Autoría: Lennon-McCartney-Harrison-Starkey

Fecha de grabación: Enero 1969.

"Zero Is Just Another Number" fue un título mencionado en un artículo satírico de 1970 de la revista Rolling Stone sobre las cintas robadas del ficticio álbum “Hot As Sun'" (título de una canción de Paul McCartney). El artículo se burló de la evidente desorganización en el campamento de Los Beatles, pero todavía se cita ocasionalmente como un hecho verídico.

El artículo, de Bruce Harris y Steve Harris, se llamó "Hot As Sun: el álbum de los Beatles que nadie escuchará nunca" y apareció en las págs. 26-27 de la edición del 17 de septiembre de 1970 de la Rolling Stone.

Básicamente, fue la ficción de una trama que consistía en robar las tres copias maestras (de George Martin, EMI y Apple) de un álbum inédito de los Beatles y guardarlo como rescate. Se suponía que el álbum había sido grabado durante el período entre 'The White Album' y 'Abbey Road'. Los rumores circularon en la industria.

Una publicación llegó a publicar un título tentativo para el disco: "Hot As Sun", y enumeró varios títulos de canciones para el álbum. Entre ellos estaban “Maxwell's Silver Hammer”, “Don't Let Me Down” , “Dirty Old Man” (o sea “Mean Mr. Mustard”); “Proud As You Are” y “Zero Is Just Another Number”.

Para cuando la historia apareció en Rolling Stone, “Maxwell's Silver Hammer”, “Don't Let Me Down”, “Dirty Old Man” (“Mean Mr. Mustard”) y “Hot As Sun” habían sido lanzados comercialmente.

La historia, ampliamente olvidada y desacreditada, más tarde sobrevivió en la forma de los bootlegs "Hot As Sun" y "Hast Az Son" e incluso en la trama de "Give My Regards To Broad Street", la película de Paul McCartney en 1984.