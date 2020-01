Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 513.

Siguen apareciendo joyas de las “Get Back Sessions”. El turno para “Leaning on a lampost”, canción popular de 1937.

Bonus Track Nº 153. LP "Let it be"

Título de la canción: "Leaning on a lampost"

Autoría: Noel Gay

Fecha de grabación: 6 de enero de 1969. Estudios Twickenham. Londres.

"Leaning on a Lamp-post" es una canción popular escrita por Noel Gay y más conocida en la versión de George Formby.

Se realizó por primera vez en la película de 1937 “Feather Your Nest”, en estilos contrastantes de Val Rosing y George Formby. La trama de la película gira en torno a Formby, un técnico de grabación de gramófono, escuchando a Rosing grabar la canción pero luego rompiendo el disco maestro y sustituyendo su propia voz. Formby grabó la canción para Regal Zonophone Records el 5 de septiembre de 1937, y se convirtió en una de sus canciones más populares y mejor recordadas. La partitura de la canción fue publicada por Cinephonic Music Co Ltd. de Londres, a dos chelines.

Una versión de Herman's Hermits , acreditada como "Leaning on the Lamp Post", alcanzó el número 9 en el US Hot 100 en 1966.

Los Beatles hicieron este tema en las “Get Back Sessions” en una larga versión de 15 minutos que constituye casi una zapada.