Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 309.

Revista Beatles. Programa Nº 309. Listado de canciones:

1 – El extraño del pelo largo – La Joven Guardia

2 – Mana Mana – Plaza Sésamo

3 – Sweet Caroline – Neil Diamond

4 – Melody Fair – The Bee Gees

5 – Give Peace A Chance – John Lennon

6 – Cold Turkey – John Lennon

7 – Raindrops Keep Falling In My Head – B. J. Thomas

8 – My Way – Frank Sinatra

9 – El día del juicio – Papel de Lija

10 – Déjenme vivir en paz – Etcétera

11 – Help! - The Beatles (Get Back Sessions)

12 - Lady Madonna - The Beatles (Get Back Sessions)