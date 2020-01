Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 308.

Revista Beatles. Programa Nº 308. Listado de canciones:

1 – Evil Ways – Santana

2 – Soul Sacrifice – Santana (Woodstock 1969)

3 – Born On The Bayou - Creedence Clearwater Revival

4 – Lodi - Creedence Clearwater Revival

5 – You Never Give Me Your Money – The Beatles

6 – Dizzy Miss Lizzy – The Beatles (Get Back Sessions)

7 – Money - The Beatles (Get Back Sessions)

8 – Fuera de la ley – Los Gatos

9 - To Love Somebody – Janis Joplin

10 – Freedom – Richie Havens

11 – Feel Like I'm Fixing To Die Rag – Country Joe McDonald

12 – We Shall Overcome – Joan Baez

13 – At the hop – Sha Na Na

14 – Going Up The Country – Canned Heat

15 – The Star Spangled Banner – Jimi Hendrix

16 - Pieces of my heart – Janis Joplin

17 – With a little help from my friends – Joe Cocker

18 – Pinball Wizzard

19 – My Generation – The Who