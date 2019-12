Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 307.

Revista Beatles. Programa Nº 307. Listado de canciones:

1 – The Court of the Crimson King – King Crimson

2 – Down On The Corner - Creedence Clearwater Revival

3 – Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival

4 – Volunteers – Jefferson Airplane

5 – Something in the air – Thunderclap Newman

}6 - Cymballine – Pink Floyd

7 – Kentucky Woman – Deep Purple

8 – Mundo aparte – Gente Jóven

9 – Domingo sin guita – Tiempo de Sonido

10 – Run For Your Life – The Beatles (Get Back Sessions)

11 – You Can't Do That – The Beatles (Get Back Sessions)

12 – You Really Got A Hold On Me – The Beatles (Get Back Sessions)

13 – Muchacha (Ojos de papel) – Almendra 14 – Figuración – Almendra 15 – Ana no duerme – Almendra 16 – Come Together – The Beatles 17 – Something – The Beatles 18 – Oh! Darling – The Beatles 19 – Octopu's Garden – The Beatles 20 – A estos hombres tristes – Almendra 21 – Plegaria para un niño dormido – Almendra 22 – Midnight Rambler - The Rolling Stones 23 – You Can't Always Get What You Want - The Rolling Stones