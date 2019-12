Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 306.

Revista Beatles. Programa Nº 306. Listado de canciones:

1 – Get on the line – The Sweet

2 - Lollypop Man – The Sweet

3 – Gimme Dat Ding – The Pipkins

4 – Fantasía – Onda Corta

5 - Pendida de una pared – Onda Corta

6 – Something – The Beatles (Get Back Sessions)

7 – Proud Mary – Creedence Clearwater Revival

8 – Green River - Creedence Clearwater Revival

9 – Sugar Sugar – The Archies

10 – Son A Preacher Man - Dusty Springfield

11 – Goodbye – Mary Hopkin

12 – Victoria – The Kinks

13 – Shangri La – The Kinks

14 – No pibe – Manal 15 – Alza la voz – La Barra de Chocolate 16 – Souspicius Mind – Elvis Presley 17 – In The Ghetto – Elvis Presley 18 – Honky Tonk Women - The Rolling Stones 19 – Gimme Shelter - The Rolling Stones 20 – Get Back - The Beatles 21 – Don't let me down - The Beatles 22 – The Ballad of John and Yoko - The Beatles 23 – Old Brown Shoe - The Beatles 24 – Good Times, Bad Times - Led Zeppelin 25 – Dazed and Confused - Led Zeppelin 26 – Un nuevo tiempo – Opus Cuatro