Rafaela.com

Revista Beatles. Programa Nº 305. Listado de canciones:

1 – Black Night – Deep Purple

2 – Golden Slumbers – The Beatles (Get Back Sessions)

3 – Carry That Weight - The Beatles (Get Back Sessions)

4 – Haciendo cosas raras – Divididos

5 – Che, que esperás – Divididos

6 – Gárgara larga – Divididos

7 – Camarón Bombay – Divididos

8 – El remolcador – Edelmiro y la Galletita

9 – El Vuelo 144 - Edelmiro y la Galletita

10 – Muchas cosas – Edu y el Pollo

11 – La estrella de Constitución – Edu y el Pollo

12 – Camilo el ingeniero – El Güevo

13 – Personal Vibrato – El Güevo

14 – Fábulas del cielo – Encuentro 15 – Nuestro hogar – Encuentro 16 – Hacia la libertad – Miguel Angel Erausquin 17 – Por otro amanecer - Miguel Angel Erausquin 18 – Tiren sobre mi – Erreache 19 – Libertad de acción – Erreache 20 – No vayas a salir – Eva y los Pecadores 21 – Strutkat de vez en cuando 22 – Salir del agujero – El Calefón 23 – Hot Stuff – Donna Summer