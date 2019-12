Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 304.

Revista Beatles. Programa Nº 304. Listado de canciones:

1 – Black Sheep of the Family – Quatermass

2 – Laughin' Tackle – Quatermass

3 – Border Song - Elton John

4 – Rock'n'Roll Madonna - Elton John

5 – Bad Side of the Moon - Elton John

6 – Hanna – Tarjeta Postal

7 – No te comprenderán – The Sixon

8 - Oh! Darling - The Beatles (Get Back Sessions)

9 – She Came In Through The Bathroom Window – The Beatles (Get Back Sessions)

10 – La Plaga - Los Teen Tops

11 – Popotitos - Los Teen Tops

12 – El rock de la carcel - Los Teen Tops

13 – Presumida - Los Teen Tops

14 – Rock Nena Linda - Los Teen Tops

15 – Tutti Frutti - Los Teen Tops

16 – Lucila – Los Teen Tops

17 – Zapatos de gamuza azul - Los Teen Tops

18 – Rock del Río Rojo - Los Teen Tops

19 – Quien puso el bomp - Los Teen Tops

20 – Tramposa - Los Teen Tops

21 – La suegra – Los Teen Tops

22 – Anoche no dormí – Enrique Guzman

23 – Dame felicidad – Enrique Guzman

24 – Adiós mundo cruel – Enrique Guzman

25 – Popotitos – Seru Giran