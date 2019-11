Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 303.

Revista Beatles. Programa Nº 303. Listado de canciones:

1 – Give Peace A Chance – Hot Chocolate

2 – Love Is Life - Hot Chocolate

3 – Pretty Girls - Hot Chocolate

4 – Hard Lovin' Man – Deep Purple

5 – Shubidu Nena – Nueva Crema

6 – Jancho – Sentimiento

7 - Mean Mr. Mustard - The Beatles (Get Back Sessions)

8 Octopu's Garden – The Beatles (Get Back Sessions)

9 – Yo pisaré las calles nuevamente – Pablo Milanés

10 – La muerte de mi hermano – Los Mac's

11 – Te recuerdo Amanda – Victor Jara

12 – El derecho a vivir en paz - Victor Jara

13 – Gracias a la vida – Violeta Parra