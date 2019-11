Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 302.

Seguimos celebrando en Revista Beatles. Buen funk, soul y disco! con Kool and the Gang. Recorremos los cortes finales de “In Rock” de Deep Purple y las “Get Back Sessions” de Los Beatles. Gran momento progresivo con Emerson, Lake & Palmer y rescatamos al grupo beat nacional Aspirina.

Revista Beatles. Programa Nº 302. Listado de canciones:

1 – Kool and the Gang - Kool and the Gang

2 – Kool's Back Again - Kool and the Gang

3 – The Gang's Back Again - Kool and the Gang

4 – Into the fire – Deep Purple

5 – Living Wreck – Deep Purple

6 – Take A Pebble - Emerson, Lake & Palmer

7 – I'm so tired – The Beatles (Get Back Sessions)

8 - Maxwell's Silver Hammer - The Beatles (Get Back Sessions)

9 – Mamina – Aspirina

10 – Aunque estés triste – Aspirina