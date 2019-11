Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 301.

En el Programa Nº 301 de Revista Beatles presentamos a la Primera Dama del Rock: Linda Ronstadt y sus primeras incursiones en la música. Rescatamos del olvido a los argentinos Knacks (no confundir con los de "My Sharona") y sus temas en inglés. En las “Get Back Sessions”, una zapada impresionante de “I Want You (She’s so heavy)”.

Revista Beatles. Programa Nº 301. Listado de canciones:

1 – 2,10 Train – The Stone Poneys

2 – Baby, You've Been On My Mind – Linda Ronstadt

3 – Lovesick Blues - Linda Ronstadt

4 – Will You Love Me Tomorrow - Linda Ronstadt

5 – Flight On The Rat – Deep Purple

6 – Carta al amigo perdido – The Knacks

7 – Abuelo Klein - The Knacks

8 – Me siento mal y deprimido - The Knacks

9 – I Want You (She's So Heavy) - The Beatles (Get Back Sessions)

10 – Vuelve primavera – Los Blue Caps

11 – El relojito ( Rock alrededor del reloj) – Gloria Ríos

12 – Agítese, haga ruido y ruede (Shake, Rattle and Roll) – Los Loud Jets 13 – Money Honey – Los Hooligans 14 - Be Bop A Lula – Los Gibson Boys 15 – La chica alborotada – Los Locos del ritmo 16 – Que noche pasé – Los Camisas Negras 17 – La novia de mi mejor amigo – Los Sinners 18 – Corina,. Corina – Los Crazy Boys 19 – La hiedra venenosa – Los Rebeldes del Rock 20 – Matilda – Los Jokers 21 – Es Lupe – Los Johnny Jets 22 – Sin razón para vivir – Los Freddy's 23 – Sueños de California (California Dreamin') – Los Tijuana Five 24 – Loco amor – Los Spitfires 25 – Dulces tonterías – Las Mary Jets 26 – Una chica anticuada - Las Mary Jets 27 – La muñeca dice no – Las Chic's 28 – Esperando el camión – Las Chic's 29 – Back in the USA – Linda Ronstadt