Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 299.

Revista Beatles. Programa Nº 299. Listado de canciones:

1 – Child In Time - Deep Purple

2 – I Walk On Guilded Splinters – Dr. John

3 – Babylon – Dr. John

4 – Chippy Chippy – Dr. John

5 – Such a night – Dr. John y The Band

6 – Decepción – Hawks

7 – Pedro, nadie, mi hermano – Hawks

8 - Love me do - The Beatles (Get Back Sessions)

9 – Her Majesty – The Beatles (Get Back Sessions)

10 – Música de rock and roll – Sandro y los de Fuego

11 – Amame – Sandro

12 – Te conseguiré – Sandro y los de Fuego

13 – My Bonnie - Sandro y los de Fuego 14 – Niñito - Sandro y los de Fuego 15 – Muchachos - Sandro y los de Fuego 16 – Anochecer de un día agitado - Sandro y los de Fuego 17 – El dinero... no puede comprarme amor - Sandro y los de Fuego 18 – Boleto para pasear - Sandro y los de Fuego 19 – Es una mujer - Sandro y los de Fuego 20 – Un mundo sin amor - Sandro y los de Fuego 21 – Perseguiré al sol - Sandro y los de Fuego 22 – Melodía desencadenada – Sandro 23 – Podemos solucionarlo – Sandro 24 – Hombre de ningún lugar – Sandro 25 – Alegría por todas partes - Sandro y los de Fuego 26 – Hablando de tí - Sandro y los de Fuego 27 – Desde mi ventana - Sandro y los de Fuego 28 – La casa del sol naciente - Sandro y los de Fuego 29 – La balada de los Boinas Verdes – Sandro