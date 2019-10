Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 298.

Revista Beatles. Programa Nº 298. Listado de canciones:

1 – Tobacco Road – Eric Burdon

2 – Spill The Wine – Eric Burdon

3 – Blues del hombre de la cara azul – Diplodocum Red & Brown

4 – Blind Sex - Diplodocum Red & Brown

5 – Well... All Right – The Beatles

6 – Well... All Right – Buddy Holly

7 – Je Ne Regrette Rien – Edith Piaf

8 – Venecia sin tí – Charles Aznavour

9 – La Bohemia - Charles Aznavour

10 – Tout les garçons et les filles – Françoise Hardy

11 – La Plus Belle Pour Aller Danser – Sylvie Vartan

12 – Poupée de cire, poupée de son – France Gall

13 – Les Sucettes – France Gal

14 – Le Jardin Imaginaire – Christine Corda

15 - Jet t'aime moi non plus – Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg

16 – Paroles, Paroles – Dalida y Alain Delon

17 – Comme D'Habitude – Claude François

18 – La Byciclette – Yves Montand

19 – A tí – Joe Dassin

20 – Lo importante es la rosa – Gilbert Becaud

21 – Ella, elle l'a – France Gal

22 – Himno al amor – Edith Piaf