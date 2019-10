Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 297.

Revista Beatles. Programa Nº 297. Listado de canciones:

1 – Speed King - Deep Purple

2 – Blood Sucker - Deep Purple

3 – Can't Take My Eyes Off You – Nancy Wilson

4 – Raindrops Keep Falling On My Head - Nancy Wilson

5 – Suzanne - Nancy Wilson

6 – Got To Know The Woman - The Beach Boys

7 – Forever - The Beach Boys

8 – Tears in the morning - The Beach Boys

9 – It Is Discovered – The Beatles

10 – Slippin' and Slidin' – The Beatles

11 - Slippin' and Slidin' – Little Richard

12 – Tu soledad – Pedro y Pablo

13 – Candombe del mas allá – Pedro y Pablo