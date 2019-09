Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 295.

Revista Beatles. Programa Nº 295. Listado de canciones:

1 – Rat Salad - Black Sabbath

2 – Fairies Wear Boots - Black Sabbath

3 – Bron-Y-Aur Stomp - Led Zeppelin

4 – Hats Off To (Roy) Harper - Led Zeppelin

5 – Solo cambiando tu mente - Pedro y Pablo

6 – Caen la tarde y los hombres - Pedro y Pablo

7 – You Won't Get Me That Way – The Beatles

8 – Hello Dolly – The Beatles

9 – Hello Dolly – Louis Armstrong

10 – Hello Dolly – Liza Minnelli y Judy Garland