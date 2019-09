Rafaela.com

Revista Humor Nº 97. Ejemplar completo.

Fue el primer ejemplar aparecido en 1983 y trajo algunas novedades:

1) Se acabaron la "Cartaza Piola" y la "Cartita Tontuela de la Quincena". Todas las que tenían la suerte de aparecer tenían el mismo trato.

2) En el staff aparece la leyenda "Patria Financiera" para los que se ocupaban de la parte financiera y administrativa.

3) Tras casi siete meses (su última nota fue durante el conflicto de Malvinas) vuelve Alejandro Dolina con "La conspiración de las mujeres hermosas".

4) El suplemento "Wiquien. Guía especial de turismo" (parodiando a la revista "Weekend") no tiene desperdicio.

5) Mona Moncalvillo reportea al Dr. René Favaloro, en siete páginas inolvidables y al autor y director Carlos Gorostiza.

6) Hugo Paredero hace la crítica de "E.T. el Extraterrestre" finalizando con estas hermosas palabras: "El día que podamos, como Elliot, decirle a alguien querido: "Debes estar muerto porque ya no se como sentir", ese día habremos alcanzado media gloria. La mitad restante la conseguiremos el día en que logremos pasar por encima de los monstruos verdaderos..."

7) Gloria Guerrero comenta el concierto de Charly García en Ferro el 26 de diciembre de 1982, con Sueter y Los Abuelos de la Nada como soportes. "Se termina el mejor recital del año, dicen. Para Charly, musicalmente, uno de los peores de su carrera". Nos dice Gloria en la crónica perfecta de un día caótico.

Hasta aquí y someramente, una síntesis de lo que trajo Humor en este número 97 y que no corresponde a la parte política. Hay que sumar como siempre a Boogie, Cureta, Protección al menor, Grondona White, Santiago Varela entre muchos otros. En la segunda parte estaremos intentando tratar de la mejor manera el por que la dictadura se dejó de amagar y sumida en el peor de los desprestigios mandó a secuestrar directamente desde la imprenta esta edición Número 97 de Humor Registrado.

"La tragedia es comenzar la historia clínica de un paciente por la última página. Hay que empezar por revisar al paciente, palparlo, etc...Yo rara vez opero a un paciente sin haberlo visto antes, aunque mas no sea cinco minutos. Como viejo médico me gusta semblantearlo, ver que tiene en el alma el tipo (...) Cuando voy al quirófano no se a quien estoy operando, no se si es de Mutual, si vino por la Fundación, si es un millonario o un croto cualquiera. Todos son atendidos en la misma sala de cirugía, todos van a la misma sala de recuperación, todos van al mismo piso."

Dr. René Favaloro. Reportaje de Mona Moncalvillo. Revista Humor Nº 97 - Enero 1983.

Declaraciones de la gente que se jugó la vida en esa época. Andrés Cascioli, creador y director de Humor y Enrique Vazquez, periodista autor de la nota "La justicia condenada" que junto a "El jardín de los rebrotes" de Luis Gregorich dieron pie a la orden de secuestro de la revista.

Dijo Andrés Cascioli al Suplemento Radar de Página 12. Domingo 7 de mayo de 2006:

“Esta me parece que fue la tapa más jugada de todas. Nos secuestraron la publicación y metimos un recurso de amparo. Tuvimos cuatro juicios: a Enrique Vázquez, a Luis Gregorich, a Tomás Sanz y a mí. Es divertido: en la demanda que me hace Nicolaides decía que un comandante en jefe del Ejército no podía dejar de dominar una patineta. Parece que se sentía tan hábil como para no tropezar. No entendió que estaban acabando con la Justicia, no entendió nada Nicolaides.

Lo bueno fue que al poco tiempo sacamos la tapa siguiente con los tres comandantes como los monos de la censura. Fue arriesgado. Pero nos acompañaron más de 330 mil compradores, un millón y medio de lectores. Fue una cifra record para Humor y el número se agotó. Era el año final de la dictadura y estábamos 100 mil ejemplares arriba de Gente: Humor era la revista que más vendía.”

Dijo Enrique Vazquez el 23 de enero de 2011 cuando la muerte del represor Cristino Nicolaides:

- "Claro que fui protagonista: Nicolaides nos embocó 3 querellas: una a Cascioli (autor de la caricatura) y Tomás Sanz, editor responsable; otra a Luis Gregorich y la tercera a mí.

En diciembre (del '82) mataron a Dalmiro Flores frente al Cabildo y en mayo (de 1983) secuestraron, torturaron y asesinaron a Cambiasso y Pereira Rossi. Había muchos milicos dispuestos a bloquear la salida electoral si todos los partidos no se comprometían antes a respetar la Ley de Autoamnistía. No eran tiempos fáciles, y además los dirigentes políticos sugerían que no hiciéramos más denuncias porque en cualquier momento se podía dar marcha atrás con la convocatoria a elecciones...

Visto desde ahora, parece más sencillo: el final vino poco después. Pero en aquel momento ese final no era tan seguro..."

Respecto al artículo, "El jardín de los rebrotes", su autor, Luis Gregorich traza una comparación entre el Proceso y los nazis y la permanente intención de la dictadura de crear un estado de pánico agitando el fantasma del regreso de la subversión. Esa nota también fue motivo de la clausura de la revista.

Fragmento de la nota escrita por Enrique Vazquez para una edición especial de Humor en su 17 aniversario: "Que hiciste tu en el proceso papá?". Junio de 1995.

"La nota que despertó mayor curiosidad en cuanto a la obtención de datos fue la del célebre número 97, secuestrado por orden del Ministerio del Interior cuando todavía estaba en la imprenta. Allí transcribíamos el diálogo inaudito cargado de amenazas entre el auditor del Ejército, general Lopez Dominguez y un juez federal, Pedro Narvaiz, puesto por los propios militares en ese cargo y que hasta ese momento había dado muestras de la mayor incondicionalidad. Yo me enteré de la existencia de ese diálogo diez días antes de que apareciera en Humor. Había ido a la redacción de Clarín a visitar a un colega y amigo (...). Fuimos a tomar un café a la confitería privada del diario y nos sentamos al lado de una mesa superpoblada.

- Ese es Joaquín Morales Solá - me dijo mi amigo con la mitad de la boca. Y el que está al lado, el colorado, es Kirschbaum.

Entre varios periodistas, caracterizados por sus camisas arremangadas, había dos personajes de aspecto mas circunspecto. Uno de ellos, el mas chiquito de físico era el que hablaba. Contaba que tenía miedo, literalmente miedo, "porque estos locos de mierda son capaces de hacer cualquier cosa". Textual. Entre lo poco que pudimos pescar ahí en la confitería y lo que después me contó Luis Gregorich, director del suplemente cultural de Clarin, armé la situación.

Cuando volvía Humor les conté a Sanz y Cascioli lo que había pasado.

Faltaban algunos días para el cierre de la edición y lamentábamos la delantera que nos iba a sacar el diario, lo cual era justo, después de todo, porque Narvaiz había ido a ellos para contarles su drama. Al día siguiente no salió ni una palabra al respecto. Y al otro, todos los diarios se ocuparon de la asombrosa circunstancia de que un juez federal se hubiera escapado del país, sin dar mayores explicaciones. Seguro que Morales Solá deschava todo en la nota del domingo -le dije a Cascioli.

Era un viernes y teníamos que mandar los últimos textos a la imprenta. El Tano hizo una mueca de escepticismo.

-Te parece?. Vos por las dudas hacela igual. Total a lo sumo salimos con la misma información un día después que ellos y somos una revista. La gente se va a dar cuenta que la teníamos de antes. La hice y mandamos el último material a la imprenta. Pasó el domingo y la nota de Morales Solá se limitó a consignar el "estupor" que había causado la virtual fuga del juez Narvaiz. Solo cuando algunos pocos miles de ejemplares de Humor alcanzaron a circular el martes a la noche, el público supo la razón.

Justo es consignar que al día siguiente de la clausura y secuestro de Humor, "Clarin" reprodujo el diálogo entre el general Lopez Dominguez y el juez Narvaiz, citando nuestra columna como fuente."

“La pequeña diferencia entre ‘Humor’ y los otros medios, o así se escribe la historia. De donde sacábamos la información secreta". Por Enrique Vazquez. Edición especial Humor, "¿Que hiciste tu en el proceso papá?". Junio 1995. Recordando su 17 aniversario.

Cuando se editó "La revista Humor y la dictadura" por Musimundo en 2005 junto al libro venía una copia en facsimil de este número 97. Andrés Cascioli contó allá por 1999 que una vez se subió a un taxi y el conductor le dijo que él era uno de los que había participado en el operativo de secuestro. De 300.000 ejemplares que Humor vendía llegaron a la calle algo menos de 100.000. Los kiosqueros escondían en los bares cercanos las revistas que pudieron llegar y disimuladamente mandaban ahí a los compradores. Periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú indicaban en su programa radial como conseguirla. Entre muchos, no digamos todos, lograron burlar, en parte, la orden de la dictadura. Eso si, a las provincias no pudo llegar ni un solo ejemplar. Sigue siendo un enigma que se hizo con los casi 200.000 restantes que se imprimieron.

Link Issuu primera parte: https://issuu.com/revistahumor/docs/revista_humor_n__97._ejemplar_completo._primera_pa

Link Issuu segunda parte: https://issuu.com/revistahumor/docs/revista_humor_n__97._ejemplar_completo._segunda_pa