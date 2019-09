Rafaela.com

Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 512.

Bonus Track Nº 152. LP "Let it be"

Título de la canción: "Twenty Flight Rock"

Autoría: Eddie Cochran - Ned Fairchild

Fecha de grabación: 23 de enero de 1969. Estudios Apple. Londres

Uno de los primeros muertos de la historia del rock and roll el que mencionamos y que es Eddie Cochran. Nacido en Minnesotta, EE.UU. el 3 de octubre de 1938 y fallecido tragicamente en Chippenhan, Inglaterra el 17 de abril de 1960. Después de la trilogía compuesta por Buddy Holly, Ritchie Valens y Big Bop Bopper -en un accidente de aviación en febrero de 1959- fue siguiente muerte ilustre.

La influencia de Cochran en los casi adolescentes Beatles se manifiesta en que cuando se conocieron John Lennon y Paul McCartney el sábado 6 de julio de 1957 en la feria de Woolton en Liverpool, Paul tocó a John la canción de Cochran "Twenty Flight Rock" incluída en el famoso film "The girl can't help it" de 1956 Esto es corroborado por el propio Paul en varias entrevistas.

En su corta carrera Cochran dejó muchos clásicos versionados por diversos artistas con el correr de los años: "Summertime Blues" tal vez sea el mas popular. Fue versionado por los Who en el festival Monterey Pop en junio de 1967.

Cochran murió en un accidente automovilístico mientras desarrollaba una gira por Inglaterra junto a Gene Vincent y su novia y coautora de sus temas Sharon Sheeley. Como curiosa ironía del destino se dice que la última canción cantada por Cochran en esa gira fue "Three Steps to Heaven" ("Tres pasos hacia el cielo"). Horas después moriría.

Los Beatles versionaron tres temas de Eddie Cochran para las sesiones "Get Back / Let it be": "Somethin' Else; "C'mon Everybody" y la propia "Twenty Flight Rock" con la que se conocieron John y Paul.