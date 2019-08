Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 292.

Y en “Tema Libre” seguimos con el Abecedario del Rock Argentino de los ’80 para terminar con la letra C y un final a todo Andrés Calamaro (con C).

Revista Beatles. Programa Nº 292. Listado de canciones:

1 – Sin's A Good Man's Brother - Grand Funk Railroad

2 – Aimless Lady - Grand Funk Railroad

3 – Nothing is the Same - Grand Funk Railroad

4 – Tangerine – Led Zeppelin

5 – Fools Like Me – The Beatles

6 – Fools Like Me – Jerry Lee Lewis

7 – St. Louis Blues – The Beatles

8 – St. Louis Blues – Marion Harris

9 – Hu na na – Cosméticos

10 – Brujos - Clap

11 – Laberinto de pasiones – Comida China

12 – Un doble hay que tener – Cinema

13 – En vivo Auditorio Parque Chacabuco, 1986 – Clearing Nocturno

14 – Romance del niño ciego – Pedro Conde

15 – Andar a pocapalabra – Daniel Curto

16 – Ciudad de tonos lejanos – Carlos Cutaia