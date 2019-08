Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 563. 2 de setiembre de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 3 números.

Tercera (y última por razones obvias) aparición en poco tiempo del general Martín Balza en las tapas de Humor. Anteriormente era por el escándalo de la venta de armas a Ecuador y Croacia, en este caso es por su propuesta de admitir a homosexuales en el ejército. Bill Clinton en Estados Unidos a comienzos de 1993 había hecho lo mismo. Tanto el dibujo de Cascioli como las frases puestas en la portada y la primera página (“Los vínculos rotos”) se ven ahora totalmente fuera de foco para la realidad que vivimos veinte años después. Por suerte en algo se ha avanzado y hoy ese hecho (y tantos otros relacionados con la homosexualidad) ya no llama en absoluto la atención. Queda claro que la ilustración es excelente y muestra otro enorme progreso a 16 años de recuperada la democracia en 1999: poder retratar al jefe del Ejército de una manera tan particular.

Hacía horas que había ocurrido la tragedia del avión de LAPA, estrellado en Aeroparque el 31 de agosto de 1999 y que dejó un saldo de mas de 60 muertos. “Humor” entrevista a la futura canciller y secretaria en ese momento de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Dice como dato -y “Humor” lo utiliza como título- “Uno de los aviones de LAPA se llama Anillaco”, la localidad riojana donde nació Menem. La revista promete una investigación para el siguiente número que -indudablemente por falta de recursos- nunca se produjo.

Nueva entrega de “El investigador perseguido” por Hernán Lopez Echague. Con dos páginas en vez de tres como las anteriores comienza a perder efectividad.

Fabricio Geller escribe y dibuja “God Save Pinocho” dedicado al genocida Augusto Pinochet. Son cuatro páginas , un espacio mas que generoso para alguien que comenzaba en “Humor” y que no tendría demasiado tiempo para mostrar sus cualidades.

Petisuí sigue dibujando sus “Mostacillas” pero tiene tiempo también para escribir “¿Qué firmamento su color le dio? – Fabricar banderas es un negoción…para pocos”. Una investigación que hace hincapié fundamentalmente en el empresario Mauricio Kohan que acaparaba casi todas las compras de banderas argentinas por parte de las reparticiones del Estado. El propio Kohan da una entrevista donde expone sus argumentos. Parece ser que ni ese detalle se le escapó al menemismo en sus diez años de gobierno.

Sin firma (lo que ya era una costumbre) “Humor” ofrece un completo informe sobre la propuesta electoral de las principales fuerzas que competirían en las elecciones del 24 de octubre de 1999. “Promesas son promesas” se titula el artículo y con ilustraciones (antiguas) de Andrés Cascioli se describe en distintos ítems que proponía que iba a hacer cada partido. El trabajo lo hizo el Programa de Transparencia Electoral y Control de la Corrupción y abarcaba al Justicialismo, la Alianza y a Acción por la República, de Domingo Cavallo. Temas como “Acceso a la información pública y publicidad de los actos de gobierno”; “Combate de la corrupción organizada”; “Declaraciones juradas”; “Fondos Reservados”; “Jubilaciones”; “Justicia”; “Narcotráfico”; “Policía” y “SIDE” son los que figuran en el cuestionario.

La despedida que faltaba: Oscar Muiño escribe “La democracia agónica”, su última nota. Traza un sombrío panorama sobre la situación de países como Colombia, Ecuador, México y Venezuela, ésta ya al mando de Hugo Chávez. Parte del copete dice: “En toda América, las instituciones viven su mayor desprestigio”. También habla de los “Sin tierra” en Brasil y no olvida a Argentina, Uruguay y Chile. El comienzo del nuevo siglo traería nuevas esperanzas a América Latina que no pudieron sostenerse. Nuestro reconocimiento a Muiño. Sus comienzos en “Humor” se remontan a 1989 cuando hacía “Conversaciones en la Chacarita” con las célebres charlas entre Perón y el Mono Gatica. Siguió luego con columnas políticas, hubo una segunda etapa de “Conversaciones…” para volver a sus análisis de la actualidad. Un gran paso no debidamente mencionado.

Gustavo Borda en “Picadillo Circo” presenta a Carlos Ulanovsky, Pablo Sirvén y Silvia itkin, autores de “ Estamos en el aire - Un manual sobre la televisión argentina”. “Para verte mejor” se titula la charla con los tres protagonistas. El libro -que leímos- cuenta desde los inicios de la televisión en 1951 y los momentos previos y llega hasta los primeros meses de 1999. Cada autor se ocupó de una etapa distinta de la tele. Ulanovsky se ocupa del período 1951-1966; Itkin lo que va desde 1967 hasta 1982 y Sirvén desde 1983 hasta 1999. Recordemos que Carlos Ulanovsky es el autor de “Días de radio” y “Paren las rotativas” donde cuenta con lujo de detalles la historia de la radio y la gráfica en Argentina. Con este libro completaba la trilogía. Silvia Itkin, por su parte, fue redactora en “Humor” durante muchos años. Jorge Guinzburg escribió el prólogo y en 2016 se reeditó agregando tres epílogos de cada autor para revisar que ha sido de esos años historiados en relación a la actualidad.

Buenos libros comentados en “Humor”: “La masacre de Trelew” por D.E. (Daniel Enzetti) y “Cuentos memorables según Jorge Luis Borges” por A.C. (¿Andrés Cascioli o Alberto Catena?). En “La Bolsa del Espectáculo”, reportaje a Carlos Rodari, conductor radial: “El periodismo no es para trabajar toda la vida”.

Llega “La Zona” y Martín Correa entrevista a Joaquín Sabina, de paso por Argentina para presentar “19 días y 500 noches”. Sabina aprovecha para mandarle saludos a su “enemigo íntimo” Fito Paez que acababa de ser padre junto a Cecilia Roth. Mas de la sección: Los 15 años de Jazzología y “Corderos desatados”, la novela que inspiraron los Redondos llamada “El sueño del cordero”, escrita por Eduardo Terráneo.

Dentro de la pobreza general, tiene buena repercusión el concurso “Como nos encontrará el año 2000” en donde opinan los lectores. Ya desde el número anterior, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicitaba sus eventos en “Humor”. A partir de este ejemplar se incluye “Hebdomadario – La semana en la Biblioteca nacional” con las actividades y eventos en dicho espacio cultural.

"(…) Hay muchas cosas para decir de este gobierno en materia de aeronavegación. Entre otras cosas, Menem acaba de suscribir una política de 'cielos abiertos' con Estados Unidos, que en el futuro permitirá que empresas norteamericanas circulen por nuestro espacio aéreo sin ningún tipo de restricción. Estamos hablando de entrar y salir ilimitadamente, ¿tenés idea de lo que significa eso?. (…)".

"Uno de los aviones de LAPA se llama Anillaco" (Fragmento). Entrevista a Alicia Castro.

"No quiero conocer al bebé de Fito, estoy muy envidioso, porque yo les dije a él y a Cecilia que me adopten porque soy huérfano y nunca quisieron. Un beso enorme para Fito, todo mi respeto y amor. Y oí una canción de él, "Al lado del camino", que me hizo sentir orgulloso de tenerlo como enemigo íntimo".

"Saludos para Fito". Recuadro. Entrevista de Martín Correa a Joaquín Sabina.