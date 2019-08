Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 562. 19 de agosto de 1999.

Cuenta regresiva para el final de “Humor”: 4 números.

Primero de los últimos cinco números de “Humor” y en la tapa el director de Ámbito Financiero Julio Ramos y su ex esposa Silvana Suarez, que fuera Miss Mundo en 1978.

Al mejor estilo de “La guerra de los Roses” el divorcio de la pareja había tomado ribetes escandalosos con balazos incluídos. Ramos con su camioneta había intentado aplastar el vehículo de su ex esposa con ella adentro, disparándole luego a un custodio. Pese a que todo fue filmado y fotografiado, el empresario de medios no fue a prisión.

Suarez por su parte había sido invitada al programa de Mirtha Legrand abandonando la mesa tras molestarse por una pregunta de la conductora. “Humor” toma el tema para la tapa y lo completa con una historia dibujada por Ceo que lleva el mismo título: “La Bella y el Bestia”. El revólver que posee Julio Ramos exime de mayores comentarios.

Nueva nota editorial por los ataques del gobierno a la prensa usando como ariete la mayoría automática de la Corte Suprema: “5 por 4,…no va a quedar ningún periodista”. Se refiere a los cinco jueces supremos menemistas. Un reciente fallo perjudicando a Horacio Verbitsky es el principal motivo, pero no el único.

Segundo artículo de “El investigador perseguido” por Hernán Lopez Echague con ilustraciones de Andrés Cascioli. Desde la clandestinidad, Lopez Echague cuenta en formato de carta información -oficial o no- de la realidad argentina previa a las elecciones.

Daniel Enzetti y Martín Correa entrevistan al escritor y periodista Miguel Bonasso cuyo libro “Don Alfredo” editado por Planeta acababa de publicarse. “Una historia de un Papá Noel tenebroso” es el título y la referencia es al empresario postal Alfredo Yabrán que se suicidó en mayo de 1998. Destacamos algunos puntos: “Mas que desentrañar el asesinato de José Luis Cabezas (objetivo que en ningún momento se planteó) Miguel Bonasso reconstruye la historia de un cartero exitoso”.

“Desde que arrancó como aprendíz de panadero en la década del sesenta, hasta su caída en desgracia y el escopetazo de 1998 se calcula que Alfredo Yabrán amasó una fortuna cercana a los 5.000 millones de dólares”.

“Yabrán fue orgánicamente una de las ramas del menemismo”. “Dudo que Yabrán haya dado la orden”. Bonasso apuntaba a los “porongas” de la Bonaerense y denomina al empresario como “el testaferro del botín de guerra” y “Cajero de la corrupción”. Marca además sus vínculos con Massera. En total son siete imperdibles páginas no exentas de anécdotas.

Cálida charla de Martín Correa con Omar Cerasuolo. Terminaba de publicar su sexto compacto de poesías. Jairo, Eladia Blázquez, Los Chalchaleros y Peteco Carabajal figuraban como invitados. Locutor de raza, conductor del mítico programa de rock “El tren fantasma”, Cerasuolo en ese 1999 conducía “Malambo” por Radio Nacional y “La noche que me quieras” por Continental. “La poesía vende pero no vende” es el título. Omar falleció en febrero de 2016.

Sergio Nuñez y Federico Wiemeyer entrevistan para “La Bolsa del Espectáculo” al gran Hector Larrea. “La radio le devolvió la sonrisa a mi vieja”. Tras unos años fuera de la emisora Larrea había regresado con el histórico “Rapidisimo” a Radio Rivadavia.

Comienza “La Zona” y -nuevamente- Martín Correa entrevista a Los Pericos: “El aguante nacional es llevar la bandera afuera”. Alejandro Wassillef escribe “Bardo”. Dos páginas dedicadas a Peter Hammill y su reciente presentación en Buenos Aires. Anibal Yuchak se dedica a “Cortezías + Cabralidades”, espectáculo de Alberto Cortéz y Facundo Cabral con dirección del que fuera director musical de Joan Manuel Serrat, Ricardo Miralles.

No es un mal número. Hay notas de interés (muchas sin firma). Pero parecía que desde la ida de los últimos históricos que le quedaban a la revista (Paredero, Wargon, Vazquez, Nine, “Humus”, “Protección al Menor”) lo que leíamos no era “Humor” sino otra revista. De todas maneras no habría demasiado tiempo para análisis rigurosos. Apenas cuatro números mas.

“(…) La gente suplicaba rigor, balas a rabiar, falta de misericordia y de entendimiento. Mano dura. Y ahora la tienen. Lo que excita amargura es que, por lo visto, no habían caído en la cuenta de que nunca jamás había dejado de existir. (…).

Si los policías no consiguen hacer a un lado sus vehementes deseos de torturar y maltratar a las personas que detienen (porque les place, porque, al igual que en otros bellos tiempos escuchan la palabra ‘reprimir’ y mecánicamente la convierten en ‘aniquilar’) mejor será que un juez de buena reputación, y con conocimientos de electrometría, vigile el interrogatorio. (…).

