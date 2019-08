Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 291.

Revista Beatles. Programa Nº 291. Listado de canciones:

1 – Please Don't Worry - Grand Funk Railroad

2 – Got This Thing On The Move - Grand Funk Railroad

3 – High Falootin' Woman - Grand Funk Railroad

4 – Nothing To Say - Jethro Tull

5 – A Time For Everything - Jethro Tull

6 – Sossity, You're A Woman - Jethro Tull

7 – Hermano perro – Almendra

8 – Picasso – The Beatles

9 – Maureen – The Beatles

10 – Little Willow – Paul McCartney