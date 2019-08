Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 290.

Y en Tema Libre presentamos a la Fake Band Beatle mas famosa de la historia: The Rutles y la banda de sonido de “All You Need Is Cash”.

Programa de Monstruos Sagrados en Revista Beatles: Yes, Led Zeppelin y Deep Purple. Rescatamos del olvido a una de las bandas mas exitosas de comienzos de los ’70: Grand Funk Railroad y seguimos con las Get Back Sessions.

Revista Beatles. Programa Nº 290. Listado de canciones:

1 Heartbreaker – Grand Funk Railroad

2 – Time Machine - Grand Funk Railroad

3 – Are You Ready - Grand Funk Railroad

4 – Then – Yes

5 – The Prophet – Yes

6 – Clear Days – Yes

7 – Tiempo de guitarra – Pedro y Pablo

8 – Gallows Pole – Led Zeppelin

9 – Third Movement – Vivace – Presto – Deep Purple y Orquesta

10 – It's Good To See The Folks Back Home – The Beatles

11 - It's Only Make Believe – The Beatles

12 – It's Only Make Believe – Conway Twitty